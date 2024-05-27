Стали известны детали ДТП, произошедшего во Владимире, в котором пострадала девушка. Мы уже...

Стали известны детали ДТП, произошедшего во Владимире, в котором пострадала девушка.Мы уже сообщали чуть ранее о том, что водитель легкового автомобиля сбил ребёнка. Видео и комментарии появились в сообществе Вконтакте «Инцидент Владимир» 26 мая. Очевидцы решили, что пострадала девочка. Но, как информируют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, ребёнком оказалась хрупкая 19-летняя девушка.Официально сообщается, что в 17:40 в районе улицы Большой Московской (у здания №75 «Б»), водитель (1953 года рождения) за рулем Toyota, двигаясь по правой полосе в сторону площади Фрунзе, допустил наезд на девушку 2004 года рождения.Отмечается, что потерпевшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора.Девушка получила телесные повреждения, и была госпитализирована.В данный момент проводится проверка по данному ДТП.Фото: https://vk.com/incident_33