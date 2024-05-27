Владимирский филиал Президентской академии совместно с компанией Аби провел II ежегодный чемпионат Abi Cup.

Владимирский филиал Президентской академии совместно с компанией Аби провел II ежегодный чемпионат Abi Cup. Самые погруженные в вопросы маркетинга студенты получили денежные призы и главное – приглашения на оплачиваемую стажировку в компании.Ориентир на бизнесСтуденческий чемпионат организован компанией Аби в партнерстве с Владимирским филиалом Президентской академии.– Мы уже не первый раз сотрудничаем с Президентской академией, как с одним из опорных вузов нашего региона. РАНХиГС – современное образовательное учреждение, где понимают, что при всей ценности академического образования, крайне важно иметь стыковку с большим бизнесом. Очень благодарны за то, что академия идет на сотрудничество, и мы можем вовлекать студентов в реальную работу, реальный бизнес. В прошлом году по результатам чемпионата к нам на стажировку пришли восемь студентов, многие из них работают до сих пор, – сказал руководитель департамента маркетинга компании Аби Денис Мартасов.Маркетинг сегодня – одна из наиболее динамично развивающихся и креативных индустрий, где постоянно меняются методы работы, сбора и обработки информации, отметил Мартасов. Соответственно это профессия для людей динамичных, которые смотрят в будущее и готовы постоянно получать знания. Именно такие ребята прошли в финал чемпионата.Лучшие из лучшихЗаявки на участие в Abi Cup подали более 100 человек из Владимирского филиала РАНХиГС, ВлГУ и Владимирского филиала Финансового университета.Соревнования проходили в два этапа. Ребятам были представлены три различных кейса, связанных с брендами компании Аби, в котором сформулированы маркетинговые задачи разного уровня сложности – от анализа данных до креативной концепции продвижения. Каждая из работ была оценена строгим, но очень компетентным жюри по трем критериям: работа с информацией, аналитика и концепция продукта.В итоге из 15 команд в финал вышли только пять, каждая из которых – проекция маркетингового агентства со строго распределёнными ролями: менеджер, агент, продакт-менеджер, дизайнер, специалист по коммуникациям.Участникам необходимо было продемонстрировать своё умение решать задачи маркетинга: проанализировать большой массив информации, сделать аналитические выводы и защитить свое решение.Настрой и подготовку студентов оценила член жюри, заведующий кафедрой экономики Владимирского филиала Академии Наталья Тихонюк:– Сегодня завершающий, очный этап чемпионата. В финал прошли лучшие из лучших. Теперь ребятам предстоит защитить свои проекты, над которыми они работали в течение трех недель. Оцениваться будет информационная составляющая, реалистичность подходов, оригинальность решений, подача информации. Судя по прошлому этапу, могу сказать, что участники хорошо показали свое навыки маркетингового мышления и хороший креативный потенциал.Космические успехиПеред тем, как команды приступили к защите презентаций, с напутственным словом к участникам обратился заместитель директора вуза Сергей Цветков.– Рад приветствовать вас на территории нашей Академии. Вдвойне приятно, что мы находимся во Владимире – в уникальном месте, который стал площадкой для крупнейших представителей бизнеса, городом, откуда не хотят уезжать, центром пропаганды космонавтики! Поэтому верьте в себя, верьте в людей, находящихся рядом с вами. Растите, преодолевая препятствия. Космических вам успехов!Студенты в своих силах не сомневались. Почти месяц они изучали основные кейсы компании-организатора и как итог – представили свои креативные идеи по продвижению продуктов Аби. А также ответили на непростые вопросы членов жюри.Так, команда первокурсников Академии «Майские жуки» в составе дизайнера Анастасии Грошевой, аналитика Виктории Болтуновой, специалиста по коммуникациям Даниила Бабкина, менеджера Данилы Черномаз, маркетолога Алены Герасимовой для известного бренда полностью готовых продуктов разработали новинку – вегетарианский ролл. Ребята продумали все – от состава и упаковки до стратегии его продвижения.– Сейчас у нас отличная возможность покачать свои навыки маркетинга, это обязательно пригодится в будущей профессии, – рассказали участники.Пять участниц «Ангелов Аби» из Финансового университета при Правительстве РФ также остановились на создании «нового и вкусного». Девушки признались, что сложнее всего было провести аналитику: спрогнозировать спрос на продукт. Но и с этой задачей им удалось успешно справиться.– Мы очень много работали, можно сказать, вложили всю душу! Конечно, надеемся на победу, но главное, что мы смогли попробовать свои силы и применить теоретические знания на практике, – говорит капитан команды «Зайчики» Анастасия Полетаева, студентка 4 курса факультета экономики Президентской академии. Участницы представили на суд экспертов свои предложения по улучшению бренда колбасных изделий.Члены жюри были единогласны – все ребята выступили достойно, показали себя достаточно компетентными специалистами, пусть пока с приставкой «будущие».– Сегодня прошёл II чемпионат Abi Cup. В финале из пяти команд четыре представляли филиал нашего вуза, в основном – студенты первых курсов специальностей «Экономика», «Менеджмент», «Экономическая безопасность». Участники готовились самостоятельно, то есть знаний, которые они получили во время учёбы, оказалось достаточно, чтобы показать высокий результат, – заключила декан факультета экономики Владимирского филиала Президентской академии Ольга Корнилова.По результатам суммы баллов места распределились следующим образом:1 место – Project Family (Владимирский филиал РАНХиГС),2 место – Зайчики (Владимирский филиал РАНХиГС)3 место – Ангелы Аби (Финансовый университет)4 место – SMT Creative (Сборная команда ВлГУ и Владимирского филиала РАНХиГС)5 место – Майские жуки (Владимирский филиал РАНХиГС)Золотые, серебряные и бронзовые призёры получили денежные вознаграждения – 90 000, 60 000 и 30 000 рублей соответственно. А победители – Екатерина Резникова, Марина Гордеева и Яна Липинская – с нетерпением ждут начала стажировки в крупнейшей в России компании, которая откроет для них двери в большой бизнес.Реклама