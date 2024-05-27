Упорно развивали нелегальный игорный бизнес. В отношении четверых жителей Коврова утвердили обвинительное заключение. Как рассказали в прокуратуре, один из фигурантов пытался продолжить

Упорно развивали нелегальный игорный бизнес. В отношении четверых жителей Коврова утвердили обвинительное заключение. Как рассказали в прокуратуре, один из фигурантов пытался продолжить зарабатывать на казино даже после того, как в дело вмешались правоохранительные органы. Как установило расследование, один из обвиняемых в декабре 2020 года снял помещение на улице Социалистической и установил там оборудование. На компьютерах