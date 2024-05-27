В Юрьев-Польском набережная на реке Колокше вновь требует ремонта. В Юрьев-Польском прокурор...

В Юрьев-Польском набережная на реке Колокше вновь требует ремонта.В Юрьев-Польском прокурор требует привести набережную в порядок, хотя относительно недавно там уже был сделан ремонт.В надзорном ведомстве поясняют, что в ходе проверки зафиксировано отхождение деревянного покрытия (досок) от основания объекта, а также наблюдается проседание тротуарной плитки, ведущей от одной части набережной к другой.Напомним, в 2022 году между «Центром муниципальных услуг администрации МО города Юрьев-Польский» и ООО «Трансспецстрой» был заключен контракт стоимостью свыше 10,7 млн рублей на выполнение работ по благоустройству набережной реки Колокши в исторической части города (с южной стороны от валов).Уточняется, что пунктом 2.1 контракта предусмотрена «гарантия подрядчиком надлежащего качества используемых строительных материалов, конструкций, изделий, прочность и долговечность всех строительных монтажных работ».В пресс-службе прокуратуры Владимирской области поясняют, что руководителю ООО «Трансспецстрой» внесено представление, устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства.Благоустройство набережной реки Колокши проходило в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».Фото: пресс-служба региональной прокуратуры