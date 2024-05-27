Владимирское отделении Банка России провело проверку и выявило, что организация «Добрая скупка» на проспекте Ленина не имеет разрешения оказывать услуги ломбарда, но фактически именно

Владимирское отделении Банка России провело проверку и выявило, что организация «Добрая скупка» на проспекте Ленина не имеет разрешения оказывать услуги ломбарда, но фактически именно этим и занимается. Еще один нелегальный комиссионный магазин обнаружили в Муроме. Там «Ломбард. Ювелирная мастерская» также работает без лицензии. Александр Храмов, замначальника отдела безопасности владимирского отделения Банка России Нелегальные ломбарды подменяют