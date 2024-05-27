Во Владимире на улице Юбилейной пылала газель. В последнее время участились случаи возгорания...

Во Владимире на улице Юбилейной пылала газель.В последнее время участились случаи возгорания легковых и грузовых автомобилей как в черте города, так и на автотрассах.Только за один вечер — 26 мая о двух подобных происшествиях сообщила пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Напомним, мы уже писали ранее о возгорании фуры на автотрассе М-7.Как стало известно, накануне на улице Юбилейной, у дома №64 «Б» (на предварительной площади — 6 квадратных метров) загорелся и автомобиль «Газель».Звонок поступил в главное управление МЧС России по Владимирской области в 20:02.О причинах возгорания (в черте города) не сообщается. Известно, что к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.Владимирцам напоминают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнём, соблюдайте правила безопасности.В случае пожара необходимо тут же звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области