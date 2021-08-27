За 7 месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия с участием автомашин краткосрочной аренды...

В Управлении ГИБДД провели анализ аварийности с участием автомобилей краткосрочной аренды за семь месяцев 2021 годаЗа 7 месяцев 2021 года в Москве зарегистрировано 232 дорожно-транспортных происшествия с участием автомашин краткосрочной аренды - «каршеринг», в которых 14 человек погибли и 279 получили ранения. В числе пострадавших 23 ребенка, погибших детей нет.Стоит отметить, что за рассматриваемый период, в столице произошло 202 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли и пострадали люди. При этом каждое восьмое ДТП с пострадавшими совершено при участии нетрезвого водителя, управлявшего каршеринговым автомобилем. В результате каждого пятого ДТП с участием нетрезвого водителя арендованной машины погибали люди.Причинами 63% ДТП с пострадавшими (147 из 232) стали нарушения ПДД водителями арендованных автомашин. Каждое четвертое ДТП (37) совершено из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения; каждое пятое ДТП (29) – из-за несоблюдения очередности проезда; каждое шестое ДТП (24) – из-за несоблюдения дистанции.Столичная Госавтоинспекция продолжит профилактическую работу и контроль за передвижением арендованных автомобилей в целях обеспечения безопасности на дорогах нашего города.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81