Всего за 9 дней мероприятия сотрудниками полиции проверено по месту жительства более 2 тысяч лиц...

С 8 по 17 ноября в Москве полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор», целью которого стало предупреждение совершения лицами преступлений и правонарушений, в отношении которых установлен административный надзор.Всего за 9 дней мероприятия сотрудниками полиции проверено по месту жительства более 2 тысяч лиц.В районные суды столицы полицейские направили более 100 административных исковых заявлений об установлении административного надзора, а также 305 административных исковых заявлений о его продлении либо дополнении ранее установленных ограничений.Также по инициативе территориальных органов административный надзор установлен в отношении 29 ранее судимых лиц.Возбуждено 24 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 314.1 УК РФ «Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений».Составлено 1 120 протоколов по фактам несоблюдения административных ограничений и невыполнения обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве