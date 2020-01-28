За последние 2 года там произошло 20 ДТП, в которых погибли 8 человек

На федеральной трассе М-7 «Волга» в посёлке Ворша Собинского района Владимирской области с 17 февраля ликвидируют светофор, пешеходный переход, а также перекрёсток с левым поворотом.На 161 километре трассы для пешеходов построили надземный переход, а автомобилисты смогут развернуться на 159 и 163 км дороги, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».Благодаря ликвидации перекрёстка на участке должна снизиться аварийность. За последние 2 года там произошло 20 ДТП, в которых погибли 8 человек и 22 получили травмы различной степени тяжести. 20 октября 2009 года на 160 км погиб владимирский гимнаст Юрий Рязанов, возвращавшийся домой с бронзовой медалью чемпионата мира в Лондоне.