Жители Владимира могут сообщить о своём желании привиться от новой коронавирусной инфекции по телефонам лечебных учреждений по месту жительства.

Во Владимире проходит массовая вакцинация жителей города от новой коронавирусной инфекции. На официальном сайте мэрии размещена для желающих вакцинироваться от коронавируса с указанием адресов и телефонов пунктов вакцинации, алгоритме ее проведения, имеющихся противопоказаниях.Напомним, что вакцина, с помощью которой прививаются жители Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию необходимо пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.Жители Владимира могут сообщить о своём желании привиться от новой коронавирусной инфекции по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,Отделенческая больница на станции Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).Кроме того, жители Владимира могут записаться на вакцинацию через вкладку «Моё здоровье» в личном кабинете Госуслуг.