Великий пост: владимирцам рассказали о рецептах монастырской кухни У православных верующих...

"Великий пост": владимирцам рассказали о рецептах монастырской кухниУ православных верующих продолжается Великий пост. Как держат его в одном из древнейших монастырей страны - Успенском Княгинином? И что готовят на кухне обители? - выяснила Вера Куликова.Дом для паломников в Свято-Успенском Княгинином женском монастыре. На кухне хозяйничают монахини Евгения и София. Сестры древнейшей обители строго держат пост. На первое - грибной суп. В кастрюлю отправляют картофель, шампиньоны, лук, зелень, чеснок.Матушка София подчёркивает: всё надо делать с молитвой, в том числе - готовить.Мать София, монахиня Свято-Успенского Княгинина женского монастыря:- Нетрудно ничего делать в жизни, если ты любишь. Любишь людей, любишь дело свое...И, на самом деле, у нас Господь устроил так, что всего хватает - и в пост, и не в пост . Я бы сказала - в пост больше блюд. Не в пост только мясо, а здесь множество овощей, грибов, разных приправ.Накормить предстоит всех сестёр монастыря.Мать София, монахиня Свято-Успенского Княгинина женского монастыря:- Как только закипит. Минут, наверное, 10. И можно уже шампиньоны, - уже приготовленные. Лучше их обжарить. Конечно, будет вкуснее.Обжаренные шампиньоны и лук добавляют в кастрюлю с картофелем. Варят пять-семь минут. Затем - соль, чеснок, приправа по вкусу. Блюдо должно настояться. Хотя бы 5 минут. Затем суп подают на стол.Еще один рецепт монастырской кухни - салат из жареных шампиньонов и вареной фасоли.Мать София, монахиня Свято-Успенского Княгинина женского монастыря:- Лук готов, сюда же сейчас шампиньоны.Великий пост - самый строгий и продолжительный в церковном календаре. Он длится 7 недель и символизирует скитания Христа по пустыне и готовит христиан к празднованию Пасхи.Мать София подчёркивает: главный смысл поста - духовное очищение.В эти дни сестры вспоминают и о главных святынях обители. Свято-Успенский Княгинин женский монастырь основан великим князем Владимирским Всеволодом Большое Гнездо по настоянию его жены - княгини Марии Шварновны. Свое название он получил в честь нее.Супруга князя на протяжении 8 лет жизни тяжело болела и последние дни посвятила Богу. Приняв постриг с именем Марфа. Здесь же великая княгиня и погребена. По словам верующих, пост - это всегда переосмысление жизни и укрепление духа.Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".Читайте также:Рекомендации Роспотребнадзора: специалисты объяснили жителям Владимирской области, как правильно питаться во время постаПравославные владимирцы продолжают поститься