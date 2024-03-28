Во Владимире перед судом предстанут житель региона и жительница Воронежа.

Во Владимире перед судом предстанут житель региона и жительница Воронежа. Граждан обвиняют в контрабанде и покушении на нелегальный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что мужчина забрал из тайника на территории Беларуси около 5 килограммов запрещённого зелья и привёз вещество в Россию. Он и женщина хотели сбыть наркотики во Владимирской области.В настоящий момент уголовное дело в отношении фигурантов передано в суд.