Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божьей Матери Спорительница хлебов (Свердловская область), где находится запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), пока лучше не посещать, заявили в Екатеринбургской епархии.

Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божьей Матери "Спорительница хлебов" (Свердловская область), где находится запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), пока лучше не посещать, заявили в Екатеринбургской епархии.Ранее на территории монастыря произошел конфликт между съемочной группой Ксении Собчак и жителями обители. Собчак написала заявление в полицию о том, что на них напали. И пожаловалась в своем телеграм-канале "Кровавая барыня", что ей не возвращают камеру. Сообщалось, что Собчак приехала в монастырь, чтобы расследовать дело о послушниках-подростках, которых регулярно избивали. В ходе расследования выяснилось, монахиня, приходившаяся "названной матерью" одной из героинь сюжета, недавно скончалась от лейкемии. Появились подозрения, что умершей женщине вовремя не оказали медицинскую помощь, поскольку об отношении отца Сергия к официальной медицине хорошо известно.27 апреля священника отстранили от проповедей. Тогда в сети появилось видео, в которым отец Сергий призывает прихожан посещать храмы, несмотря на "псевдопандемию". Также он запрещен в совершении таинств и лишен права ношения наперсного креста. Кроме того, в июне монастырь покинула настоятельница Варвара (Крыгина), местные СМИ писали, что произошел захват монастыря, что опровергла Екатеринбургская епархия.