Президент Украины Владимир Зеленский посетил херсонскую синагогу Хабад, которую вандалы пытались сжечь, сообщает пресс-служба президента. Уточняется, что в ходе визита Зеленский и заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма, а все попытки его проявления предотвращаются.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил херсонскую синагогу Хабад, которую вандалы пытались сжечь, сообщает пресс-служба президента. Уточняется, что в ходе визита Зеленский и заявил, что в стране очень низкий уровень антисемитизма, а все попытки его проявления предотвращаются.В рамках рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский встретился с главным раввином Херсона и области Иосифом-Ицхаком Вольфом и осмотрел отремонтированные части синагоги. Вольф поблагодарил Зеленского за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма. Херсонская еврейская община насчитывает 5 тысяч человек, синагога Хабад построена общиной в 1895 году. До 1941 года она действовала как молитвенный дом. После капитального ремонта и реставрации синагога открылась в 2010 году.За быстрое раскрытие поджога Зеленский вручил начальнику регионального отделения полиции благодарственные письма и отметил, что все граждане Украины "защищены государством" и что это оценят на международном уровне.Ранее посол Израиля Джоэль Лион заявил, что на Украине наблюдается "подъем антисемитизма": идет подсчет количества евреев в бизнесе, телеэкранов говорят абсурдные вещи о евреях и пр., и призвал остановить это.Синагогу в Херсоне пытались поджечь 20 апреля. Злоумышленники бросили на крыльцо бутылку с горючей жидкостью. Пожара не произошло, потому что жидкость не разгорелась. Через три недели расследования задержаны двое подозреваемых.