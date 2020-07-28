Злоумышленник путем обмана завледел денежными средствами потерпевшей.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дело в отношении мужчины, обвиняемого в мошенничестве.В марте 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 54-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила, что в отношении нее совершено преступление.Полицейские установили, что женщине на телефон позвонил неизвестный и представился ее сыном. Мужчина пояснил, что оказался в сложной ситуации, находится в отделении полиции и, чтобы его освободили, нужны деньги. Испуганная женщина незамедлительно перевела запрашиваемую сумму - 80 000 рублей. Спустя некоторое время потерпевшая поняла, что она стала жертвой злоумышленника и обратилась в полицию.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 32-летнего жителя Тульской области, отбывающего наказание в исправительной колонии.Фигурант признал свою вину.В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкции статьи, инкриминируемой обвиняемому, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.