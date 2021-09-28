Активно мероприятия поддерживают педагоги образовательных учреждений и родительская общественность.

Сотрудники ГИБДД продолжают проводить с юными жителями Владимирской области мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.В рамках завершившейся Недели безопасности дорожного движения сотрудники Отделения МВД России по Селивановскому району приняли участие в круглом столе, организованном для учеников местных школ и студентов колледжей. Особое внимание в ходе общения с подростками было уделено напоминаю правил управления двухколесным транспортом.В Собинском районе и городе Владимире полицейские в ходе профилактических встреч помогли мальчишкам и девчонкам составить карту безопасного маршрута из школы домой, указывая пешеходные переходы и отмечая потенциально опасные участки дорог.О важности соблюдения требований Правил дорожного движения напомнили маленьким пешеходам и их родителям в Александровском и Камешковском районах. Полицейские посетили дворовые территории, пообщались с детьми и взрослыми, призвав быть внимательными не только на дорогах, но и во дворах. Родителям детей инспекторы напомнили о том, что маленьких пассажиров в автомобилях перевозят только в специальных удерживающих устройствах.В Петушинском районе особый акцент сделали на популяризации световозвращающих элементов. Ребятам напомнили, что даже небольшой светящийся брелок, размещенный на рюкзаке, делает пешехода более заметным и снижает риск дорожно-транспортного происшествия.Активно мероприятия поддержали педагоги образовательных учреждений и родительская общественность.