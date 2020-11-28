Выбор редакции - компас в море новостей!
Выбор редакции - компас в море новостей!
КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ Во Владимирской области запретили проводить корпоративы до 29 декабря
РОЖДЕННЫЕ В КАРАНТИН Во владимирской ОКБ оборудуют 20 коек для беременных с тяжелой формой COVID-19
УКОЛЫ, КОТОРЫХ ЖДУТ Вакцинация от коронавируса во Владимирской области начнется в 2021 году
ПОШЛИ НА ПОПРАВКУ Рекорд: во Владимирской области за сутки выздоровели 225 пациентов
ЭСКАДРОН ВОРОВ ЛЕТУЧИХ Во Владимирской области конокрады пойдут под суд