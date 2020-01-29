Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае к вечеру 28 января достигло 4630 человек, количество летальных исходов по-прежнему составляет 106.

Число заразившихся новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае к вечеру 28 января достигло 4630 человек, количество летальных исходов по-прежнему составляет 106.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал информационный портал "Ванъи", подчеркнув, что в течение дня поступила информация о заражении 153 граждан Китая.Отмечается, что наибольшее число инфицированных и умерших от вируса приходится на провинцию Хубэй (2714 и 47 соответственно) и ее административный центр Ухань (1590 и 85). В столице страны, Пекине, 91 заболевший и один умерший, в граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян — 30 инфицированных и один умерший.Как сообщил РИА Новости представитель туристической отрасли, отдельные китайские туристы, которые путешествуют по территории России, выражают желание задержаться в РФ и не возвращаться на родину, чтобы пережить вспышку коронавируса.Тем временем, руководитель Китая Си Цзиньпин пообещал главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Адхану, что КНР сумеет остановить распространение заболевания.По данным государственного комитета здравоохранения Китая, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц.За пределами КНР случаи заражения инфицирования зарегистрированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.