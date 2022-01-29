Сегодня на территории Юрьева-Польского района пройдут профилактические мероприятия, направленные на...

Сегодня на территории Юрьева-Польского района пройдут профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Отмечается, что в 2021 году на территории Юрьева-Польского района увеличился рост аварийности с участием водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии. Такие грубые нарушения представляют угрозу для безопасности дорожного движения.ФОТО: https://www.pexels.com/ru