В аварии на перекрёстке Красноармейской и Строителей никто не пострадал.

Сегодня, 29 марта, в 13:20 на развязке улиц Красноармейская и Строителей столкнулись две машины. Автобус марки Mercedes ехал по приоритетной дороге, а поворачивающий налево водитель «ГАЗели» не пропустил общественный транспорт.В этой аварии ни водители, ни пассажиры не пострадали. Как сообщили в Госавтоинспекции, с начала 2024 года во Владимире произошло уже 94 дорожно-транспортных происшествий с общественным транспортом. Всего пострадало 24 человека, погибших трое.