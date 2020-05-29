Биржа Гонконга отреагировала на резолюцию о нацбезопасности падением котировок. Ее накануне принял парламент КНР.

Падением котировок отреагировала Гонконгская биржа на решение парламента КНР, принявшего накануне резолюцию о разработке закона об обеспечении нацбезопасности на территории специального административного района Китая. Ключевой индекс торговой площадки Hang Seng ушел в минус больше чем на полтора процента, просев до отметки 22 781.В "красную зону" ушли практически все ключевые "голубые фишки". Наибольшие потери понес автозавод GeelyAutomobile, акции которого рухнули сразу на 8,7% до 10,7 гонконгского доллара за штуку. Единственным, кто остался на коне, стал гигант сотовой связи China Unicom, удержавшийся в "зеленой зоне" торгов.Давление на котировки оказывают растущие опасения инвесторов по поводу возможного ответа Вашингтона на действия Пекина. Белый дом уже пригрозил руководству КНР санкциями, которые будут распространяться и на Гонконг. Тем более что глава американского Госдепа Майкл Помпео уже заявил, что инвесторы опасаются, что Вашингтон в ответ на выработку Пекином закона о нацбезопасности в Гонконге введет санкции, распространяющиеся и на этот специальный административный район.27 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Гонконг больше не обладает той высокой степенью автономии, которую обещал Пекин. О чем он и сообщил Конгрессу США. Это запускает механизм, разработанный в прошлом году: Гонконг приравнивается по статусу к Китаю, что лишает его таможенных преференций, а также подразумевает действие целого перечня торгово-экономических ограничений. Теперь инвесторы ждут комментариев от президента США Дональда Трампа, которые тот должен дать на специальной пресс-конференции по Китаю 29 мая.