В Норильске завершается тушение огня на территории ТЭЦ-3 в районе Надеждинского металлургического завода. Пожар возник после того, как легковушка врезалась в резервуар с топливом и повредила его.

В Норильске завершается тушение огня на территории ТЭЦ-3 в районе Надеждинского металлургического завода. Пожар возник после того, как легковушка врезалась в резервуар с топливом и повредила его.Издание НКК, ссылаясь на МЧС России по Красноярскому краю, сообщило, что площадь пожара составила около 300 квадратных метров, в его тушении задействовано 12 человек и 4 единицы техники.В результате инцидента никто не пострадал. Отмечается, что пожар не повлиял на работу ТЭЦ, поскольку электростанция работает на газу.