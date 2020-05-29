Линейка коммерческой модели УАЗ Профи пополнилась необычным новым исполнением. Это гидравлический автоподъемник для ремонтных и коммунальных служб.

Линейка коммерческой модели УАЗ "Профи" пополнилась необычным новым исполнением. Это гидравлический автоподъемник для ремонтных и коммунальных служб.В прошлом году такой вариант был выполнен на базе версии "Профи" с 4-дверной кабиной. И вот теперь сделан новый вариант, но уже с короткой кабиной. Гидравлическая "рука" может поднимать люльку с ремонтной бригадой на высоту до 14,2, а создана эта спецверсия УАЗом совместно с компанией "Рускомтранс".Стрела подъемника рычажного-телескопического типа ZED 15.2 производства компании CTE S. p. a. (Италия) с шарнирным механизмом и выдвижной телескопической секцией способна поворачиваться на 360 градусов. Шланги и кабели проложены внутри стрелы, что защитить их от повреждений.Рабочая платформа размерностью 1400x700x1100 мм и грузоподъемностью 230 килограммов выполнена из алюминия, угол поворота вправо и влево равен 60 градусам. При этом есть электроизоляция корзины для монтажных работ в сети под напряжением до 1000 Вольт.В корзине также есть розетка 230 Вольт, счетчик моточасов и дублирующий пульт управления - последний, в частности, отвечает за запуск/остановку двигателя. Максимальный боковой вылет стрелы подъемника достигает 5,8 м, а зона обслуживания - 14,7 метра. Чтобы автомобиль устойчиво стоял на земле при работе, предусмотрены четыре гидравлические опорные "лапы", на которых подъемник АГП-15РТ стоит в пределах одной дорожной полосы.У "Профи" бензиновый двигатель объемом 2,7 литра (150 л.с.) и 5-ступенчатая МКПП в связке с полным приводом.