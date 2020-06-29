Согласно экспертному заключению изъятые предметы являются подлинными государственными наградами...

Сотрудники ОУР ОМВД России по Таганскому району задержали мужчину подозреваемого в сбыте наград.В территориальный отдел полиции поступила информация о том, что неизвестный гражданин пытается сбыть предметы схожие с наградами.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Гончарном проезде задержали подозреваемого – 34-летнего приезжего мужчину. Установлено, что подозреваемый пытался сбыть ранее неизвестному гражданину 2 единицы медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»; 2 единицы юбилейных медалей «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг»; юбилейную медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг; медаль «Ветеран труда СССР»; 3 единицы юбилейных медалей «В память 800-летия Москвы»; медаль «За оборону Москвы».Однако подозреваемый не сумел довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками полиции и награды были изъяты.Согласно экспертному заключению изъятые предметы являются подлинными государственными наградами. Задержанный пояснил, что награды он нашел на улице.Отделением дознания ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление законного владельца наград.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60