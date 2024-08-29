Реконструкция аэропорта, железнодорожного вокзала и подготовка к выборам: Александр Авдеев ответил...

Реконструкция аэропорта, железнодорожного вокзала и подготовка к выборам: Александр Авдеев ответил на главные вопросыГлава региона Александр Авдеев сегодня ответил на вопросы журналистов ведущих СМИ про реконструкцию аэропорта, железнодорожного вокзала и подготовку к муниципальным выборам. Слово Александру Сыпченко.В ходе августовской пресс-конференции губернатор Александр Авдеев обновил свой личный рекорд. Общение с журналистами продолжалось 3 часа 11 минут. В центре внимания – социальный блок, инфраструктурные проекты, здравоохранение, культура.Вопрос от "Вестей" - про реставрацию Торговых рядов в Суздале. Губернатор подчеркивает: объект крайне важный, работы ведутся под строгим контролем Правительства области и Минкульта.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас мы попросили всех арендаторов изменить логистику подвоза продуктов, товаров и так далее. Для того, чтобы дворик стал камерным, интересным, благоустроенным. Использовать для творческих мероприятий.В стадии экспертной оценки - обновленная Торговая площадь. Все недочеты, допущенные субподрядчиком, на которые, в том числе, указывали жители города, - рабочие должны устранить. Верхний гранитный слой, то есть - крошка, будет вымыт дождями и ветром. Свой окончательный вид площадь приобретет спустя время.В ожидании большой реконструкции - аэропорт Семязино и здание ЖД Вокзала во Владимире. Проекты потребуют огромных финансовых затрат. Если один полностью ляжет на плечи РЖД, то удлинение взлетно- посадочной полосы семязинского аэродрома, строительство периметра безопасности и другие работы - обойдутся бюджету в более, чем 5 миллиардов рублей. Со временем здесь появится и пассажирский терминал.Александр Авдеев губернатор Владимирской области:- Сейчас, если мы полосу удлиняем и смещаем ее немножко на запад, то, возможно, придется строить дополнительно командно-диспетчерский пункт. Мы не знаем, это покажут расчеты, поэтому, возможно, удорожание, и мы к этому готовы.Острой темой для нашего региона остается и мусорная реформа. Самым проблемным регоператором глава региона называет компанию "Биотехнологии". Если ее руководство не поменяет отношения к работе, контракт с ней может быть расторгнут.Пожалуй, самым ожидаемым для губернатора стал вопрос о предстоящих муниципальных выборах. В единый день голосования 8 сентября в регионе пройдут 37 кампаний. В списках избирателей - почти полмиллиона жителей области.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Поверьте, руку на пульсе держим, наверное, самый конкурентный, не открою секрет, это Гусь-Хрустальный район. В Коврове, Муроме достаточно все спокойно, то есть культура выборов тоже показатель, как немножко громко говорят, - показатель зрелости общества.А вот проект строительства второго моста через Клязьму - в районе площади Фрунзе - глава региона назвал призрачным. Из-за перекладки коммуникаций и удорожания стройматериалов его примерная стоимость возросла до 35 миллиардов рублей. Для сравнения, строительство второго вантового моста через Оку на платной магистрали М12 стоил в три раза дешевле. От идеи строительства дороги и моста в Правительстве не отказываются, но мыслят в другом направлении. Рассматривается территория за детской больницей в Добром.Александр Сыпченко, Илья Хлудов. “Вести-Владимир”.