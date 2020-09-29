5-летний мальчик больше месяца провел в больницах, но врачи дают положительный прогноз

5-летнего мальчика, выписали домой для прохождения реабилитации. Ребенок прошел длительный курс лечения сначала в ОДКБ, куда его доставили после падения с многочисленными ушибами и травмами.Целых пять дней врачи-анестезиологи-реаниматологи боролись за жизнь ребенка, устраняя последствия травматического шока. Благодаря грамотным и слаженным действиям медиков, состояние мальчика удалось стабилизировать, после чего он был переведен на дальнейшее лечение в травматологическое отделение.– Это большое везение, что ребенок остался жив, выпав из окна девятого этажа, – говорит и.о. заведующего травматологическим отделением, врач-травматолог-ортопед Юрий Лапкин. – Как правило, выпадение с такой высоты не оставляет человеку шансов на жизнь. По счастливому стечению обстоятельств у ребенка не пострадал позвоночник.Ребенок около месяца находился на лечении в ОДКБ, после чего его перевели в Институт травматологии и ортопедии Приволжского исследовательского медицинского университета. Там ему прооперировали поврежденные конечности и наложили аппараты внешней фиксации. Неделю назад мальчика выписали из нижегородской клиники. Сейчас он проходит реабилитацию в домашних условиях, и по прогнозам медиков будет ходить.По словам родителей, сейчас всё самое страшное позади. Малыш при помощи мамы уже начал вставать на ноги.Между тем владимирские врачи-травматологи бьют тревогу: случаи выпадения детей из окон из года в год пополняют печальную статистику. Падения с высоты чреваты тяжелейшими травмами, которые приводят к инвалидизации или смерти. Этих трагедий можно избежать, если соблюдать следующие правила предосторожности:– не разрешайте детям находиться в опасных местах (лестничные пролеты, крыши, гаражи, стройки);– устанавливайте надежные ограждения, решетки на ступеньках, лестничных пролетах, окнах и балконах (противомоскитная сетка в этой ситуации не спасет и только создаст ложное чувство безопасности);– не ставьте около открытого окна стулья и табуреты – с них ребенок может забраться на подоконник;– открывающиеся окна и балконы должны быть абсолютно недоступны детям.