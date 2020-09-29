- В Суздальском районе появился памятник Александру Суворову. Как восстанавливают родовое гнездо великого русского полководца.

- В Суздальском районе появился памятник Александру Суворову. Как восстанавливают родовое гнездо великого русского полководца.- Владимирское детство Ивана Шмелёва. Сотрудники музея-заповедника восстанавливают кабинет писателя-эмигранта.- Искусство, которому нигде не учат. Владимирский биолог Руслан Жуков провел экскурсию по собственной кунсткамере.Об этом и не только расскажут корреспонденты «Вестей» в 14.25 на канале «Россия». Не пропустите!