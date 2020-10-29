В Боголюбово пожилая женщина погибла под колесами грузового автомобиля. ДТП произошло на 26 километре автодороги М-7. По предварительной информации полиции, 40-летний водитель грузового

В Боголюбово пожилая женщина погибла под колесами грузового автомобиля. ДТП произошло на 26 километре автодороги М-7. По предварительной информации полиции, 40-летний водитель грузового автомобиля Шахман наехал на старушку 1943 года рождения. Бабушка переходила проезжую часть по “зебре”. Остановиться быстро грузовик с песком не смог. Как пишут очевидцы аварии в соцсетях, тормозной путь автомобиля составил около