Центральные регионы России в ближайшие недели будут одолевать крепкие морозы. Синоптики...

Центральные регионы России в ближайшие недели будут одолевать крепкие морозы.Синоптики предупреждают, что температура воздуха будет характерна скорее для января, нежели для начала декабря. В Москве столбики термометров будут опускаться до минус семи градусов днем и минус 12 ночью, а в области приборы временами будут показывать до минус 18.При этом во второй декаде декабря в столичном районе стоит ждать оттепели до нуля, вместе с которой придут сильные осадки: это будут как полноценные снегопады, так и снег вперемешку с дождем.Фото https://www.pxfuel.com/