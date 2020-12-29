С начала пандемии во Владимирской области заболело 18 211 человек. Выздоровело - 16 414 пациентов. Общее число смертельных случаев от ковида - 471.

За минувшие сутки во Владимирской области коронавирус диагностирован ещё у 176 человек.В лидерах по заболеваемости – Владимир – 50 новых случаев. На втором месте Гусь-Хрустальный – 22. С 18 выявленными заболевшими тройку замкнул Муромский район.По 8 человек заразились ковидом в Ковровском, Юрьев-Польском, Суздальском и Александровском районах, 7 - в Петушинском, 9 - в Вязниковском, 6 - в Камешковском, 6 - в Киржачском, 4 - в Селивановском, 3 - в Меленковском, 5 - в Гороховецком, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Собинском, 4 – в г. Радужный, 1 - в Судогодском районах.На 29 декабря подтверждено ещё восемь летальных исходов от Covid-19.Как сообщает национальный оперативный штаб, врачи выписали из больниц 168 пациентов.С начала пандемии во Владимирской области заболело 18 211 человек. Выздоровело - 16 414 пациентов. Общее число смертельных случаев от ковида - 471.