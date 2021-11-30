83-летней жительнице района Коптево позвонила девушка, которая назвалась ее внучкой, и попросила помощи, так как якобы ее сбила машина...

Сотрудники полиции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств у пенсионеров путем мошенничества.83-летней жительнице района Коптево позвонила девушка, которая назвалась ее внучкой, и попросила помощи, так как якобы ее сбила машина. Через несколько минут раздался звонок от мужчины. Незнакомец сообщил пенсионерке, что авария произошла по вине ее внучки, которая переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. По словам звонившего, в результате ДТП серьезно пострадал водитель автомобиля, для лечения которого необходимы денежные средства. Введенная в заблуждение пожилая москвичка отдала 40 тысяч долларов США подъехавшему к ее дому молодому человеку. Через некоторое время она связалась с внучкой и поняла, что стала жертвой аферистов.На следующий день по аналогичной схеме была обманута 84-летняя жительница Головинского района Москвы. Она передала тому же мужчине 500 тысяч рублей и лишь впоследствии, созвонившись с родственницей, поняла, что её обманули. Гражданка позвонила в полицию и сообщила, что видела, как злоумышленник уехал на машине серого цвета. Незамедлительно были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых подозреваемый был задержан на Ленинградском шоссе сотрудниками уголовного розыска и их коллегами из ОБ ДПС УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. Похищенные денежные средства изъяты. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями третьей и четвертой статьи 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников задержанного, а также выявление всех эпизодов противоправной деятельности.