Пока итоговые результаты получены не по всем предметам, но уже сейчас можно сказать однозначно - в этом году стобалльников больше, чем в прошлом.

В этом году пятьдесят три владимирских выпускника получили сто баллов за ЕГЭ.По данным Департамента образования, из них семнадцать человек сдали на сто баллов экзамен по русскому языку, по химии - тринадцать человек, по информатике - десять, по обществознанию - шесть, по истории - пять. И по литературе, и географии - по одной максимальной оценке. Пока итоговые результаты получены не по всем предметам, но уже сейчас можно сказать однозначно - в этом году стобалльников больше, чем в прошлом. Итоги сдачи ЕГЭ подвела директор двадцать третьей гимназии Елена Курицына. По ее словам, результаты выпускников гимназии превышают даже общероссийские показатели.Елена Курицына, директор гимназии №23 г. Владимира: "Русский язык. Наш средний балл - 82, тогда как по России - 71. По математике наш средний балл - 68, по России - 47. По литературе - 71 наш балл, по России - 56. Хорошо показали средний - 71 балл - по информатике. Вот не пришли еще иностранные языки. Так что я думаю, что наши выпускники успешно поступят в те вузы, в которые они мечтали поступить".Фёдор Морозов, выпускник гимназии №23 г. Владимира: "Обстановка была довольно привычной, поскольку это такие же школы, как и везде. А у нас готовили к ЕГЭ, мы очень часто писали различные тесты, также пробные варианты у нас были каждый месяц, поэтому все задания не стали для меня новшеством".