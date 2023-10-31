18-летнего местного жителя ждет суд. Его обвиняют в групповой краже, а еще в вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Как сообщили в прокуратуре, 14-летний подросток не хотел красть

18-летнего местного жителя ждет суд. Его обвиняют в групповой краже, а еще в вовлечении несовершеннолетнего в преступление. Как сообщили в прокуратуре, 14-летний подросток не хотел красть деньги, но его старший знакомый пообещал ему вкусное вознаграждение. В августе этого года фигуранты работали вместе в одном из частных домов в микрорайоне Красный Октябрь, там они выполняли хозяйственные