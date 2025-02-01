О том, что и как можно изменить в поведении детей и подростков рассказывает психолог.

Отвечает практикующий психолог Людмила Словеснова:«Чем старше человек, тем меньше ему нужно людей для общения. А вот подростки кучкуются. Потребность сбиваться в стаи — это специфическая особенность их возраста. В подростках бурлят гормоны, которые ведут их в эту стаю. «Все побежали и ты побежал?» — «Да!» — «Все побегут с крыши прыгать и ты тоже?» Да, и он побежит, и он прыгнет. И его не остановит никакой сознательный мотив.Для подростка очень важно быть в группе, с теми, кто разделяет его интересы и стремления. И, если во главе этой группы нет авторитетного взрослого, способного заинтересовать и увлечь подростков на хорошие дела, тогда появляются сомнительные лидеры или псевдоавторитеты, в том числе и из Сети. Отсюда все эти неформальные движения типа квардроберов или последователей «Синего кита». Плюс не стоит забывать, что каждый член группы старается любыми средствами выделиться из толпы, завоевать внимание стаи. Кулаки, мат, унижения слабых, издевательства над беззащитными и другие непотребства, снятые на видео и выложенные в Сеть, самыйЭту подростковую болезнь сейчас чаще констатируют, вместо того, чтобы предотвратить. И обязать в этом только семью и школу было бы неправильно. И семья, и школа — это часть социума. Перемены в обществе первичны, и изменения в семье и школе последуют вслед за ними. Для этого нужны соответствующие законы. Заметили, например, что пьяных или курящих на улице почти не видно? Почему? Да потому что работают законы. Так и с буллингом будет, если им заняться на законодательном уровне.Но кроме законов нужны действия, куда подросткам направить их энергию. Что им предлагается вместо группировок, чем им и как заполнить время? И здесь на первый план выходит роль педагогов, многие из которых способны завоевать авторитет подростков и возглавить их «стаю» на добрые дела».