Мужчина сел пьяным за руль в новогодние каникулы.
В Коврове вынесли приговор водителю, который в новогодние каникулы, будучи пьяным и лишенным прав, насмерть сбил медсестру на пешеходном переходе.
Местный житель признан виновным по делу о ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека.
, что в августе 2024 года мужчину лишили водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Несмотря на это, вечером 2 января 2025 года он сел за руль автомобиля RENAULT SR, принадлежащего его жене. Двигаясь по улице Еловой в Коврове, водитель не выбрал безопасную скорость и, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не смог вовремя остановить машину.
В результате он сбил медсестру Центральной городской больницы, которая возвращалась домой со смены. От полученных травм женщина скончалась на месте. Осужденный полностью признал свою вину. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии-поселении.