Мужчина сел пьяным за руль в новогодние каникулы.

В Коврове вынесли приговор водителю, который в новогодние каникулы, будучи пьяным и лишенным прав, насмерть сбил медсестру на пешеходном переходе.Местный житель признан виновным по делу о ДТП, повлекшем по неосторожности смерть человека., что в августе 2024 года мужчину лишили водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Несмотря на это, вечером 2 января 2025 года он сел за руль автомобиля RENAULT SR, принадлежащего его жене. Двигаясь по улице Еловой в Коврове, водитель не выбрал безопасную скорость и, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не смог вовремя остановить машину.В результате он сбил медсестру Центральной городской больницы, которая возвращалась домой со смены. От полученных травм женщина скончалась на месте. Осужденный полностью признал свою вину. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии-поселении.