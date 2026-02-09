На дорогах Владимирской области до 15 февраля будет изменено расположение 17 комплексов фотовидеофиксации. Камеры перевезут на новые места, сообщили в дорожном ведомстве «Владупрдор».

На дорогах Владимирской области до 15 февраля будет изменено расположение 17 комплексов фотовидеофиксации. Камеры перевезут на новые места, сообщили в дорожном ведомстве «Владупрдор». Работать они будут в двух форматах. Стационарные комплексы установят на восьми участках: М-7 «Волга» 103 км; Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с М-7 «Волга» 10 км; Р-132 восточное соединение с М-7 «Волга»