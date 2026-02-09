С конца 2025 года мусор из Кольчугинского района везут за десятки километров — на Марьинский полигон в Камешковский район.

Прокуратура Владимирской области взяла под жесткий контроль вывод полигона из эксплуатации в Кольчугино. Оказалось, что закрыть объект на бумаге проще, чем привести землю в порядок в реальности. Старая свалка переполнена, и теперь ее обязаны рекультивировать. Однако администрация района до сих пор не подготовила даже проектную документацию, чтобы начать восстановление земли. Прокурор уже внес главе администрации представление и потребовал немедленно заняться бумагами.Кроме того, рядом с закрытым полигоном работает мусороперегрузочная станция компании «ТБО-Сервис». , что там царит антисанитария. Огромные кучи отходов лежат прямо под открытым небом. Мусор ничем не защищен от дождя, снега и ветра, который разносит его по округе. У площадки нет даже элементарного забора, так что зайти туда может кто угодно.Такая «временная» станция сама превращается в новую стихийную свалку. Руководителю «ТБО-Сервис» прокуроры также выставили официальное требование: огородить территорию и навести порядок в хранении отходов.