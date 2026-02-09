За прошлый год владимирцы взяли 7,1 тысячи ипотечных кредитов.

Жители Владимирской области пытаются запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда льготного кредитования. К концу 2025 года спрос на семейную ипотеку резко подскочил, хотя в целом рынок жилья в регионе заметно «остыл».За прошлый год владимирцы взяли 7,1 тысячи ипотечных кредитов. Это на четверть меньше, чем годом ранее. Однако в конце 2025 года банки зафиксировали ажиотаж: в октябре—декабре люди брали ипотеку в два раза чаще, чем летом. Управляющий отделением Банка России во Владимире Татьяна Сидорова это вводом новых правил.С февраля 2026 год лазейка, позволяющая родителям брать две льготные ипотеки на одну семью (сначала на мужа, потом на жену), закрылась. Теперь правила стали жестче. Супруги обязаны быть созаемщиками. Семья может иметь только один активный льготный кредит.Вторую семейную ипотеку дадут только после полной выплаты первой и при условии, что в семье родился еще один ребенок.