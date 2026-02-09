Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» служит для создания равных возможностей для всестороннего развития и самореализации каждого молодого человека.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» служит для создания равных возможностей для всестороннего развития и самореализации каждого молодого человека. В Коврове 38 первичных организаций движения объединили около десяти тысяч человек.Ковровские активисты возрождают юннатское движение и «Зарницу», выпускают газеты и журналы, устраивают товарищеские спортивные соревнования. Также они занимаются волонтёрством и сохраняют историческую память о героях прошлых лет и современности.Горожане неоднократно побеждали на различных соревнованиях, в том числе на Всероссийских конкурсах «Вызов Первых» и «Большая перемена», а также выигрывали Всероссийскую военно-патриотическую игру «Зарница».Во время региональной недели депутат Госдумы Игорь Игошин посетил местное отделение «Движения первых» и вместе с его руководителем Игорем Ворониным обсудил перспективы развития организации и планы на будущее.«В ближайшее время совместно проведём традиционный конкурс ледовых и снежных фигур «Снежный БУМ» (благо снегу в этом году навалило с лихвой), предусмотрели призы и награды за лучшее снежное творчество. Определили адреса волонтёрской помощи в борьбе со снежными заносами — поможем "откопаться" людям, проживающим в частном секторе, в основном, тем, кому не под силу взять лопаты в руки — пожилым одиноким людям. Организуем с молодёжью сбор гуманитарной помощи СВОим в преддверии Дня защитника Отечества, подготовим поздравительные открытки для ребят», — рассказал парламентарий на своей официальной странице в соцсети.