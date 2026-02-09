С 9 по 15 февраля библиотеки региона вновь станут площадками масштабной акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, отмечаемому 14 февраля. Из

С 9 по 15 февраля библиотеки региона вновь станут площадками масштабной акции «Дарите книги с любовью». Мероприятие приурочено к Международному дню книгодарения, отмечаемому 14 февраля. Из телеграм-канала правительства области: Принимают книги в хорошем состоянии. Особенно ждут детские издания с яркими иллюстрациями. Принести книжки можно в библиотеки Владимира и области. Но на этом сюрпризы не заканчиваются.