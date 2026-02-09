Временно исполняющий полномочия главы Владимира Сергей Волков провёл масштабную проверку на предприятии «Владимирпассажиртранс». По её итогам администрация города обозначила планы по

Временно исполняющий полномочия главы Владимира Сергей Волков провёл масштабную проверку на предприятии «Владимирпассажиртранс». По её итогам администрация города обозначила планы по решению ключевых проблем городского транспорта, от кадровых до технического состояния автобусов. Как отметили в пресс-службе, работа общественного транспорта остаётся одним из самых «эмоциональных» вопросов для жителей города. Во время рабочего выезда были осмотрены два