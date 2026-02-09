Приговор Октябрьского районного суда за взятку в особо крупном размере вступил в законную силу.

Бывший глава города Владимира Дмитрий Наумов официально отправился отбывать наказание. Приговор Октябрьского районного суда за взятку в особо крупном размере вступил в законную силу — ни одна из сторон не захотела его пересматривать.Ситуация вышла довольно редкой для дел такого уровня. После того как судья огласил вердикт — 8 лет в колонии строгого режима, — у защиты и обвинения было 15 дней на апелляцию. Однако ни адвокаты экс-мэра, ни прокуратура не подали жалобы в установленный срок.Дмитрий Наумов, судя по всему, смирился с решением суда. Прокуроров также устроил срок, который получил бывший градоначальник.