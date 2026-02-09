Дорожники сделают упор на безопасность оживленных трасс.

Власти Владимирской области список дорог региона, где установят новые линии освещения и современные экономные светильники.Дорожники сделают упор на безопасность оживленных трасс. Например, на дороге Покров — Киржач светлее станет сразу в двух деревнях: Панфилово и Желудьево. В Суздальском районе фонари установят в селах Гнездилово и Туртино — там в прошлом году уже отремонтировали мост через реку Бакалейку, и новые лампы завершат благоустройство этого участка.Кроме того, новые опоры и светильники появятся в поселке Гигант, селах Кузнечиха и Большие Всегодичи, в Киржачском районе на улице Рощина в самом Киржаче и на путепроводе трассы Дубки — Киржач, в Собинском районе в деревне Короедово.Также планируется построить новые тротуары на участках дорог Камешково — Суздаль и в сторону станции Колокша.