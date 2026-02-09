В районе перекрестка улиц Мира и Гороховая специалисты устраняют повреждение на теплосетях. Из-за срочных ремонтных работ в нескольких жилых домах до конца дня приостановили подачу тепла и

В районе перекрестка улиц Мира и Гороховая специалисты устраняют повреждение на теплосетях. Из-за срочных ремонтных работ в нескольких жилых домах до конца дня приостановили подачу тепла и горячей воды. Об этом сообщили в «Т Плюс». Под отключение попали дома № 1, 1а, 3 и 8а по улице Кирова, а также № 17 и 17а по