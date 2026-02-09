Дедушка ушел из дома в субботу, 7 февраля, и до сих пор не вернулся.

Во Владимире развернули масштабную спасательную операцию. Поисковики и спасатели ищут 86-летнего Юрия Николаевича Бобкова. Дедушка ушел из дома в субботу, 7 февраля, и до сих пор не вернулся.Сейчас основные силы сосредоточены в районе поселка РТС и водохранилища Содышка. На месте работает дежурная смена аварийно-спасательного отряда области под руководством Алексея Климова. К поискам добровольцы, которые прочесывают лесную зону и городские улицы.Приметы Юрия Николаевича: рост около 170 см. Нормальное телосложение, темно-русые волосы и серые глаза. Был одет: серо-черная куртка, синие джинсы, черные сапоги и черная шапка.Пожилой человек может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.