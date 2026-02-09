Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают Бобкова Юрия Николаевича из Владимира. С 7 февраля 2026 года его местонахождение неизвестно. Мужчина – 1939 года рождения. Приметы: рост 170

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают Бобкова Юрия Николаевича из Владимира. С 7 февраля 2026 года его местонахождение неизвестно. Мужчина – 1939 года рождения. Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет: серо-чёрная куртка, синие джинсы, чёрные сапоги, чёрная шапка. Планируется выезд волонтеров для поиска. Сбор с 16.30 8.02.2026 п. РТС,