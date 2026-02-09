Студенты-реставраторы кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации Педагогического института ВлГУ вернули к жизни шесть икон из Свято-Петропавловского кафедрального собора

Все памятники станковой живописи имели повреждения, потертости и утраты фрагментов изображения. Для девушек эта работа стала бесценным практическим опытом. Влада Белянкина занималась восстановлением двух икон, написанных на фанере — образа святого пророка Илии и святой