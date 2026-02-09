Теперь водителю BMW X6 придется отвечать перед законом.

Прокуратура Петушинского района завершила расследование громкого ДТП на скоростной трассе М-12 «Восток». Житель Коврова на мощном внедорожнике устроил аварию, которая стоила жизни человеку. Теперь водителю BMW X6 придется отвечать перед законом.Трагедия произошла еще в июне прошлого года. Шел сильный дождь, асфальт стал скользким, но водителя кроссовера это не остановило. Он гнал по левой полосе в сторону Владимира со скоростью около 110 км/ч. В какой-то момент тяжелую машину «повело»: водитель потерял контроль и на полном ходу протаранил попутную «Газель Некст».Удар был такой силы, что грузовик буквально выбросило с дороги. «Газель» пробила металлическое ограждение и на вылете врезалась в шумозащитный экран. Пассажир фургона получил страшные травмы и скончался еще до приезда медиков, в прокуратуре.Свою вину водитель BMW категорически отрицает. Он выдвинул свою версию: якобы водитель «Газели» сам резко дернул руль и подставил машину под удар. Однако следователи и эксперты восстановили картину дня по секундам — улики говорят о том, что причиной смерти человека стала именно опасная езда на высокой скорости в ливень.Петушинский районный суд в ближайшее время начнет рассматривать дело.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .