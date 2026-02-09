Понедельник и вторник еще сохранят зимний настрой.

Во Владимирской области после аномальных морозов, которые терзали регион в начале месяца, синоптики обещают резкую смену погоды. К концу этой недели столбики термометров не просто поползут вверх, а перешагнут нулевую отметку.Понедельник и вторник еще сохранят зимний настрой: днем ожидается около -11°C, а ночью температура может опускаться до -14°C. Однако уже со среды, 11 февраля, воздушные потоки сменят направление, и в город начнет поступать теплый атлантический воздух.Пик потепления придется на выходные. В пятницу, 13 февраля, воздух прогреется до +1°C. Снег сменится дождем, а на дорогах образуется сильная гололедица.В субботу и воскресенье оттепель закрепится. Термометры покажут +1...+2°C днем и около 0°C ночью.