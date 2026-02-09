Около четырех часов утра прилетел снаряд.

Владимирские волонтеры объявили срочный сбор для бойцов на передовой. На днях позиции подразделения, где служат жители Владимирской области, атаковали с воздуха. Около четырех часов утра прилетел снаряд.Удар оказался точным и разрушительным. Огонь охватил позиции мгновенно — всего за семь минут все имущество бойцов превратилось в пепел. В огне погибли не только личные вещи солдат, но и вся техника, а также гуманитарный груз, который «Народный фронт» передал подразделению совсем недавно. Солдаты остались буквально с тем, что было на них в момент атаки.Теперь парням требуется абсолютно все, чтобы восстановить быт и боеспособность. Общественники предметы первой необходимости и медикаменты для госпиталя, постельные принадлежности, включая подушки; технику, инструменты и средства связи, а также запчасти и даже автомобили для выполнения боевых задач.Вещи и оборудование принимают в штабе во Владимире по адресу: ул. Большая Московская, 62Б с 10:00 до 18:00 (по будням).Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .